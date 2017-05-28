Эммануэль Макрон: Трамп – сильная, решительная личность 28.05.2017, 13:48

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Президент Франции выразил готовность работать с американским лидером.

Президент США Дональд Трамп не будет подрывать мировые правила по свободной торговле.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами после завершения саммита «Большой семерки» в Таормине французский президент Эммануэль Макрон. Его высказывания приводит в воскресенье газета Corriere della Sera (перевод – 24news.com.ua).

«Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет уважать. Правила ВТО не обсуждаются», — добавил Макрон.

«Трамп — сильная, решительная личность. Но в то же время он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, способный слушать и прямо говорить», — поделился французский президент, выразив готовность работать с американским лидером.

Макрон сообщил, что предупредил Трампа — отказ от участия в Парижском соглашении по климату стал бы ударом по престижу США и интересам страны. «На нас лежит огромная ответственность, и я надеюсь, Трамп не совершит этой ошибки и подтвердит взятые его страной обязательства, возможно, выполняя их в своем темпе», — сказал Макрон.

Он убежден, что «Трамп не подорвет мировых правил». «Вы помните, что во время избирательной кампании он заявлял о готовности выйти из НАТО, не признавал многополярность мира, хотел отказаться от торговых соглашений. В итоге поехал в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, потом принял участие в саммите «семерки», — напомнил французский президент.