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В центре Варшавы пройдет месса по-белорусски

  • 28.05.2017, 13:59
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Фота: wikipedia

Служба на белорусском языке начнется сегодня в 18.00.

Об этом Charter97.org сообщили организаторы богослужения на белорусском языке в Варшаве.

«28 мая – четвертоя воскресенье месяца, поэтому, как сложилась в последнее время, в 18.00 в часовне Res Sacra Miser (Krakowskie Przedmieście 62, рядом с костелом Святой Анны) состоится Святая Месса на белорусском языке. Литургию отслужит отец Марек Дец, заместитель директора Caritas Polska.

Во время литургии, как и в прошлый месяц, будет собираться жертва на нужды часовни, в которой происходят наши службы. Благодарим всех тех, кто пожертвовал средства во время прошлой литургии», - говорится в сообщении.


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