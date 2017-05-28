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Беларусь стала главным покупателем турецких помидоров

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  • 28.05.2017, 14:19
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На нашу страну пришлось около трети всего турецкого экспорта томатов с начала года.

Беларусь стала основным покупателем турецких помидоров. За первый квартал наша страна купила томатов на 32,4 миллиона долларов. Такие данные Института статистики Турции обнародовало агентство «Анадолу» (перевод – tut.by).

На Беларусь пришлось около трети всего турецкого экспорта томатов на 123 миллиона долларов. Помимо нас, в тройке оказались Румыния (18 миллионов долларов) и Польша (11,8 миллиона долларов).

После скандала со сбитым турками российским военным самолетом, РФ ввела запрет на ввоз продуктов питания из Турции. В конце мая стороны договорились о снятии некоторых ограничений, но импорт томатов в Россию все еще находятся в «черном списке».

Более половины урожая томатов производится в пяти провинциях Турции. Лидером по объемам производства томатов является провинция Анталья.


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