Названы 8 простых способов продлить срок службы кухонных ножей 5 28.05.2017, 14:43

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Поварской нож на самом деле – довольно хрупкий предмет, требующий аккуратного обращения.

К счастью, есть несколько простых способов значительно продлить жизнь своим острым любимцам, пишет lifehacker.ru.

1. Используйте правильные доски

Пользуйтесь только деревянными или пластиковыми разделочными досками. Доски из стекла, стали, керамики и камня могут красиво смотреться на кухне, но лезвия они портят немилосердно.

2. Не бросайте нож в раковину

Не оставляйте ножи в раковине и не замачивайте их, даже если к ним что-то присохло. Во-первых, это небезопасно: можно порезаться при мытье остальной посуды. Во-вторых, от долгого пребывания в воде даже у ножей из нержавеющей стали лезвие может покрыться пятнами ржавчины. По этой же причине старайтесь мыть ножи сразу после использования. Особенно важно делать это, если вы резали ими фрукты и томаты: из-за содержащихся в них кислот на лезвии могут появиться пятна.

3. Мойте ножи руками

Мойте ножи вручную под струёй тёплой воды. Используйте только мягкую губку и, если необходимо, каплю моющего средства. Ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства, в частности соду, если не хотите поцарапать лезвие. После мытья не забудьте насухо протереть нож.

4. Оставьте посудомойку тарелкам и чашкам

Никогда не мойте ножи в посудомоечной машине, даже если инструкция от производителя разрешает это делать.

Долгий цикл мытья при высокой температуре деформирует лезвие.

К тому же стальные ножи в посудомойке тупятся о металлические детали, а керамические лезвия очень легко повредить при загрузке и разгрузке машины.

5. Не испытывайте кухонный нож на прочность

Не пытайтесь обычным кухонным ножом перерубить крупные сухожилия и разделить смёрзшиеся куриные голени и прочие замороженные продукты. Ваш нож — это не топор и не меч, а тонкий инструмент. Даже если у вас суперпрочный дорогой нож, не думайте, что его нельзя сломать. Будет очень жалко, если у него отколется кончик. Будет вдвойне жалко, если отколовшийся кусок попадёт кому-то в пищевод. Не рискуйте.

6. Режьте правильно

Быстрее всего лезвие тупится, когда вы рубите им продукты, поднимая нож вверх и резко опуская его на доску. Используйте более щадящие способы нарезки, при которых нож не отрывается от доски, а как бы перекатывается или скользит по ней. Для того чтобы стряхнуть с доски нарезанные продукты, используйте тупую сторону ножа.

7. Храните ножи отдельно

Не храните ножи в ящике вперемешку с ложками, вилками и другими ножами. Это неизбежно приведёт к сколам и царапинам на лезвии, а также к тому, что ножи будут быстро тупиться при соприкосновении с другими столовыми приборами.

Держите ножи в специальной подставке или на магнитном подвесе.

В крайнем случае используйте защитные чехлы для лезвий или разделители для ящиков, которые позволяют хранить каждый нож в отдельной прорези или ячейке.

8. Точите редко, правьте часто

Точите ножи раз или два в год, как бы странно это ни звучало. А вот править лезвие необходимо регулярно. Помните, что тупое лезвие опаснее острого. Когда мы режем тупым ножом, нам приходится прикладывать больше усилий, при этом шансы, что тупой нож соскользнёт, весьма велики. Пользуйтесь правильными инструментами для заточки и правки ножей.

Резать продукты удобным и идеально заточенным ножом — особенное удовольствие. Ухаживайте за ножами, и они прослужат вам долгие год