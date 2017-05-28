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Посол Беларуси: Великий белорусский поэт Богданкевич

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  • 28.05.2017, 14:59
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Александр Аверьянов
Фото: БЕЛТА

Глава белорусской дипломатии в Польше Александр Аверьянов допустил курьезную ошибку.

В Варшаве проходит большое культурное мероприятие, организованное кафедрой белорусистики Варшавского университета и Культурным центром Беларуси при посольстве в Варшаве. Его цель приблизить белорусский культуру к полякам. Но, похоже, ее надо приближать и к самим белорусам.

Посол Беларуси в Польше Александр Аверьянов в приветственном слове к собравшимся упомянул «великого белорусского поэта Богданкевича».

Станислав Богданкевич – профессор, доктор наук, экс-глава Национального банка; Максим Богданович – один из лучших и самых пронзительных белорусских поэтом… Возможно, посол оговорился, а может точно не знает, кто есть кто. Остается на этот счет только гадать.

Директор Культурного центра Беларуси в Варшаве Михаил Рыбаков в интервью «Радыё Рацыя» отметил:

- Я тоже это заметил. Но, может, он случайно ошибся? Так как посол сам пишет стихи… Он говорил без бумажки. Ему сказали, что нужно выступить, что-то сказать. Конечно, он, не подготовившись, сразу вышел, что-то сказал и, волнуясь, ошибся.

И все-таки когда говоришь о тех, кто составляет гордость белорусской нации, лучше так не ошибаться.


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