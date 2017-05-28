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На выезде из Беларуси в ЕС скопились огромные очереди из фур

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  • 28.05.2017, 15:09
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Только на литовской границе «застряло» более 650 грузовиков.

На литовской границе в эти выходные снова собрались огромные очереди: выезде из Беларуси ждут 656 машин. Самая значительная очередь в Каменном Логе, где стоит 300 грузовиков на выезде и 10 на въезде. В Беняконях на выезде 140 фур, на въезде — 15, а в Котловке соответственно 130 и 10. В Привалке на выезде ожидают 86 машин.

Очереди есть и на латвийской границе, но они не столь значительны — в Григоровщине 55 грузовиков на выезде, в Урбанах 70 на выезде и 25 на въезде.

На польской границе тоже нет больших очередей за исключением пункта пропуска в Берестовице, где на въезде в Беларусь стоят 100 грузовиков, сообщает сайт Государственного пограничного комитета.


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