Польша открыла детскую парусную школу в Браславе 1 28.05.2017, 18:30

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Фото: svaboda.org

На эти цели посольство Польши инвестировала около 100 тысяч евро.

В рамках программы «Польская помощь» посольство Республики Польши в Минске осуществило проект по восстановлению традиций парусного спорта на Браславских озерах, передает «Радыё Свабода».

В 30-е годы прошлого века на озере Дривяты было три причала для яхт и лодок с парусами, однако в 1939 году история парусного спорта в Браславе закончилась. И только с 2012 года в Браславе возобновились регаты.

По инициативе польского посольства в марте прошлого года был подписан договор с районными властями Браслава о создании детской парусной школы. На эти цели посольство Польши инвестировала около 100 тысяч евро. На эти деньги были закуплены 15 современных лодок с парусами, передвижной причал, ангар для их хранения. На каждом парусе - символ улыбки, символ программы «Польская помощь».

Еще 40 тысяч евро Польша инвестирует в деятельность школы: белорусских детей будут обучать польские инструкторы из города-побратима Августов, где давно существует аналогичная школа. Как заявил посол Польши Конрад Павлик, это один из ста проектов малых грантов, которые финансировало посольство Польши в Беларуси. И если большинство этих проектов носило социальный характер, то браславский проект - особый, ранее проекты были направлены на помощь обездоленным и больным людям, а этот направлен на хозяйственное и туристическое развитие.

«Сегодняшний проект способствует местному и региональному развитию в разных планах - туристических, экономических, общественных. Парусная школа - это именно такой проект. Идея принадлежит сотрудникам посольства, Ротари-клубу и местным властям. Мы часто приезжаем на Браславщину, здесь нам нравится. Большое озеро, колоссальные возможности для развития водного спорта. Туристическая привлекательность этого места, я уверен, будет расти», - заявил посол Польши Конрад Павлик.