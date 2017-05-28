Католический епископат Беларуси готовит альтернативу конкордату 28.05.2017, 19:02

Соглашение урегулирует отношение между Церковью и государством в сферах медицины, культуры и образования.

Конференция Католических Епископов в Беларуси готовит соглашение, которое планирует подписать с государством. Уже несколько лет в Беларуси на разных уровнях обсуждалась подготовка соглашения между Ватиканом и Беларусью. ККЕБ хочет предложить другой документ, который, по ее мнению, урегулирует отношения между Церковью и государством, например, в сферах медицины, образования, культуры, заявил председатель Конференции, архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Соглашение может стать уникальным, считает архиепископ. Он не смог вспомнить ни одной страны, где такого рода отношения регулировались бы договором между местной Католической Церковью и государством, обычно это конкордат или иное соглашение, церковную сторону в котором представляет Ватикан, передает Белорусская редакция Ватиканского радио.

«Вызовы времени таковы, что надо духовно окормлять и заключенных, и больных в больницах, школа также то место, где должна присутствовать Церковь. А если нет такого договора, часто наше присутствие зависит от конкретного человека: пустит ли он нас к узнику, позволит ли совершать св. Мессу в больнице… И это нужно закрепить правом. Поэтому мы разрабатываем такое соглашение», — пояснил иерарх.

По его словам, подобный документ был подписан 15 лет назад между государством и Белорусской Православной Церковью и стал базой для более узких домов — с конкретными министерствами и ведомствами. Эту же стратегию взяла и Католическая Церковь в Беларуси. Если инициатива будет реализована, соглашение станет новым толчком и в отношениях, и в работе, считает архиепископ. При этом, подчеркнул он, подписание такого документа не будет означать прекращения работы по подготовке конкордата.

«И если такое соглашение будет подписано, тот документ, который мы готовим сейчас, потеряет силу, так как необходимость в нем отпадет», — отметил митрополит.

Он подчеркнул, что именно затянутый процесс подготовки конкордата и подтолкнул к разработке договора между местной Католической Церковью и государством. Идея уже была озвучена в Аппарате Уполномоченного по делам религий, признался архиепископ Кондрусевич. «Мы много раз слышали: почему у вас нет такого договора? И я лично разговаривал с Уполномоченным по делам религий и национальностей, и они открыты на это», — сказал иерарх.

По его словам, в ближайшее время предложения представят на уровне Святого Престола, где и решится дальнейшая судьба соглашения.