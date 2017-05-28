В Климовичах установили странный памятник 8 28.05.2017, 21:02

Фото: 6tv.by

Скульптура привлекает внимание практически всех водителей и пешеходов.

Свинокомплекс «Сосны» при Климовичском комбинате хлебопродуктов — это предприятие, которое хорошо знают как в районе, так и за его пределами. Комплекс может похвалиться достижениями в производстве любимой белорусами шкварки, а с недавних пор эта известность вышла на новый уровень. Всех водителей, проезжающих возле указателя «Сосны», встречает упитанная свинка, установленная на постамент, пишет 6tv.by.

Производственный участок «Сосны» при ОАО «Климовичский КХП» состоит из комплекса по воспроизводству свинопоголовья и нескольких откормочных площадок, расположенных по всему району. Предприятие имеет большое значение для районной экономики, оно обеспечивает работой 200 человек.

Фото: 6tv.by

К настоящему времени поголовье свиней достигло 25 тысяч штук, а рост приплода позволяет надеяться на дальнейшее увеличение количества хрюшек на комплексе. Это, разумеется, благотворно скажется на объемах реализации основной продукции, а также доходах трудового коллектива. Чтобы стимулировать продажи свинины, был применён удачный рекламный ход — у въезда на «Сосны» поставили символический памятник свинье. Скульптура привлекает внимание практически всех водителей и пешеходов.