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После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других

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  • 28.05.2017, 21:33

Канцлер Германии призвала европейцев объединяться на фоне неоднозначных итогов саммита G7.

Европа больше не может полагаться только на союзников, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на следующий день после встречи лидеров стран «Большой семерки». Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Меркель не упомянула имени президента США Дональда Трампа, однако и его действия на саммите тоже имела в виду.

«Я ощутила это в последние дни. И поэтому могу сказать, что мы, европейцы, должны взять нашу судьбу в свои руки, конечно, оставаясь в дружеских отношениях с США, в дружбе и как добрые соседи с Великобританией и другими странами. Даже с Россией», - сказала Меркель.

Однако она добавила, что европейцы «должны бороться за свое будущее самостоятельно».

Как сообщалось ранее сегодня, шесть стран-членов G7 подтвердили свою готовность выполнять условия Парижского соглашения по климату, кроме президента США.


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