Между гибелью и диктатурой Александр Сотник, 7days.us

28.05.2017, 22:23

Диктатуре необходимы забитые, трусливые, безынициативные и покорные люди.

Мир уже в курсе, какими методами государством Россия управляли кухарки, отморозки, малообразованные колхозники и даже парторги. Теперь он познает методы управления начальника дрезденского Дома офицеров. Изумляется уже 17 лет кряду. А – главное – задается вопросом: «А вам, россияне, не надоел этот брызжущий пошлостью сексот?» Нет, не надоел. Мы и сами в ауте от разнообразия его приемов – от дзюдо в сортире до ночных хоккейных «покатушек» с семью шайбами «на погончики» соперников. А впереди – грозный 2018-й. Грозный – потому что деньги в стране подходят к концу, а на гаагскую скамейку хоккеисту не хочется. И на горизонте замаячила спецоперация по «самовыдвижению и убедительной победе».

То, что хоккейного ныряльщика никто из своих топить не решается – уже все поняли. Он и так каждый месяц пачками увольняет генералов: «А вдруг заговор?» И ведь неспроста за каждым углом ему мерещится то хрестоматийный Брут, то – вымышленная Каплан. Диктаторы все – недоверчивы и мнительны. Потому и окружают себя стопроцентными безвольными бездарностями, ибо каждый из этого окружения – ничто. Путин и сам – изгой, но, если всмотреться в ближайших соратников – обнаружится, что они – еще гаже. Министр обороны Шойгу, ни дня не служивший в армии, министр иностранных дел Лавров, затмивший своим цинизмом самого Риббентропа, председатель правительства Медведев – насмерть перепуганное ничтожество, и так – по всему списку…

Сергей Киренко, больше известный в народе как «Киндер-сюрприз», был призван Путиным для реализации спецоперации «Переучреждение». По замыслу вождя, сей процесс должен пройти максимально комфортно: привстал с президентского стула и тут же погрузил царственные чресла обратно, только еще глубже – чтобы не остудить. А лучше – вообще не привставать, а так и сидеть на прикрученном троне в партере, лениво наблюдая за ужимками коверных политиканов, развлекающих голодный плебс «предвыборными» репризами. Этот цирк уродцев весьма бы позабавил население, если бы не надвигающийся финал экономики. Во внешней политике путинская Россия и так уже – пугало, от которого отшатывается все живое. Но экономика до некоторых пор подавала признаки жизни посредством искусственных инвестиций, половину из которых в 2016-м, к примеру, обеспечил Сингапур через приватизационную сделку с «Роснефтью». Но на этом – всё. Подпорки, на которых держалась путиномика, готовы рухнуть уже к осени. Это означает, что безболезненного переучреждения не будет.

Акция 26 марта шокировала Кремль, но пары месяцев ему хватило, чтобы оправиться от потрясения. Выводы сделаны. Неудобные собрания, шествия и митинги уже авансом запрещены, и осталось только ввести войска Росгвардии в Москву перед 12 июня, чтобы «обеспечить законность и правопорядок». Скорее всего, так и будет сделано, а особо ретивых накануне упакуют по камерам, дабы не смущали своими призывами впечатлительное население. Фактор молодежи тоже учтен: на трибуну Госдумы уже вывалилась некая «популярная блогерша» Саша Спилберг, поклявшаяся Кремлю в преданности и получившая свою долю государственных аплодисментов. Если представить, что по ее призыву в блогеры ринутся все эти поклонские, зюгановы, мироновы и жириновские – можно не сомневаться, что Рунет мгновенно превратится в филиал Останкино, и из него надо будет бежать сломя голову, как из места, пораженного чумой. Есть еще Навальный, постоянно призывающий «отдать голос», как будто голосование – основная часть выборного процесса. Сосредоточившись на популистской «борьбе с коррупцией», этот ловкий парень здорово запудрил мозги электорату. С одной стороны, он, как на волне, катится на теме, которую невозможно закрыть без сноса самой системы, с другой – говорит лишь о собственном приходе к власти, который невозможен, ибо власть ему никто никогда не отдаст. Популизм Навального, сдобренный громкими разоблачениями – и есть главная наживка Кремля. Для Путина важно, чтобы к урнам для голосования пришли люди. Много людей. Тогда можно будет врать о какой-то там «легитимности» по принципу «смотрите, сколько народу за меня проголосовало!» Привел ведь Навальный однажды свой электорат? – и Собянин воцарился в Москве, как самый что ни на есть «законный мэр». Но тут по факту вместо выборов – с допущениями к процессу всех политических сил, кандидатов, с обязательными дебатами в прямом эфире, с графой «против всех» - населению предлагается плебисцит. Обычное голосование, референдум по вопросу «хотите ли вы Путина еще или вам Навального подавай?» Учитывая колоссальный административный ресурс, коим обладает Кремль (все эти военные, чиновники, бюджетники, студенты, оболваненные бабушки, урны с досрочным голосованием, а также – банальные вбросы и «карусели»), задача по переучреждению Путина будет решена технично и мастерски. И это, пожалуй, - все, с чем можно будет «поздравить» фигуранта. Потому что в остальном по всем фронтам – сплошные мрак и безысходность.

Нефть падает в цене. Уже в среднесрочной перспективе золотой грязище прочат от 35 до 25 долларов за баррель. При этом количество добываемой Россией нефти только уменьшается – по причине истощения прежних месторождений и отсутствия новых. В их поиск и разработку никто не вкладывал средств, ибо временщики, коими являются чекисты и их подельники, об этом не помышляли. Их задача – ограбить страну, а не вкладывать в нее. И они бы, наверное, с удовольствием отсюда сбежали, если бы не их вождишко, намертво вцепившийся в царский трон. И даже подгорающая шапка Мономаха на голове оказывается дороже всех «озёрных кооператоров» вместе взятых. Либо они его «уработают», либо он заставит их кланяться себе пожизненно. А если так – то никакой он уже не «президент». Он – диктатор, со всеми причитающимися атрибутами: с неизбежными массовыми репрессиями, с ужесточением внутренней политики, с «наведением порядка железной рукой» и непременной «чисткой высшего состава». И если этот «состав» не опередит его сейчас, до окончательного переодевания в диктаторский мундир, то участь данного окружения будет незавидной.

Надо признать, что «пакт Монклоа» в нынешней России невозможен, ибо в тех или иных преступлениях «замазаны» все. Патрушев – во взрывах домов, Медведев – в нападении на Грузию, а само население – в «крымнашистской» истерике и поддержке военной агрессии на Донбассе. Так или иначе, но либо в лице Путина Россия получит полноценного диктатора и простонет еще пару десятилетий под жесточайшим гнетом, либо – уйдет в небытие уже сейчас. В этом и есть подлинный исторический выбор, та самая развилка, на которой стоит сегодня наша несчастная страна.

Можно долго горевать о неспособности путинского окружения взмахнуть условной «табакеркой»; можно сетовать на трусость населения и объяснять сей грех историческим порабощением – одного только нельзя: оставаться мыслящим людям в этой стране. В парадигме выживания свободолюбивый человек обречен на гибель. Поэтому в последние годы мы и наблюдали очередную волну «путинской» эмиграции. Этот отток обескровил Россию. Она оскудела людьми – думающими, образованными, талантливыми и предприимчивыми. Диктатуре такие не нужны. Ей необходимы как раз те, кто остается: забитые, трусливые, безынициативные и покорные. Если потребуется – подвезет еще из среднеазиатских республик бывшего СССР. С ними она и будет гнить, сколько отведено вождю. Но ни на день дольше.

Александр Сотник, 7days.us