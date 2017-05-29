Время убирать! 14 Андрей Санников

29.05.2017, 9:27

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Есть, как водится, две новости. На этот раз - обе хорошие.

Но вначале - известная цитата немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам:

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Так вот, новость первая: за вами уже пришли.

Почему она хорошая? Потому что не надо ждать, что на этот раз пронесет. Пришли за всеми: преподавателями и предпринимателями, чиновниками и бизнесменами, рабочими и тунеядцами, крестьянами и банкирами, айтишниками и пенсионерами, строителями и спортсменами, врачами и пациентами, родителями и детьми, даже за милиционерами, которые не хотят быть "шунявками". Список длинный и всеобъемлющий. Вы там точно есть. Значит, уже не осталось тех, кто мог бы заступиться за вас. Надо заступаться самим за себя.

Есть, конечно, категории граждан, которые заступаются за всех: оппозиционеры, журналисты, патриоты, жены, матери, сестры. За ними пришли раньше других, и ходят регулярно уже более 20 лет. Их убивают, пытают, похищают, избивают, а они упрямо идут к своей правде, которая и есть правда для всех. И защита для всех. Дело за малым: примкнуть к этой правде и, наконец, вступиться за себя. Вступиться без оглядки на то, что вдруг пронесет и все наладится, что будет чуть лучше, чем сегодня.

Лучше не будет. Хуже - будет, если позволим "затроллить" национальную катастрофу, поверим, что это "временные трудности", а не окончательный диагноз банде, захватившей власть и ненавидящей всех нас за то, что мы их кормим, поим, позволяем измываться, но почему-то не испытываем при этом удовольствия.

Вторая хорошая новость: в Беларуси случилась весна!

После долгой зимы, после знобящей темноты, после угасания веры в то, что холода отступят, она наступила. Вначале в настроениях людей, а потом и в природе. Причем, невероятным образом, именно настроения общества, вновь открытые в людях жизненные силы, заставили природу признать неизбежность весны, незыблемость законов мирозданья.

Вокруг многие еще "прятались в шубы и поднимали воротники", а белорусы уже в середине февраля начали требовать весны. Заморозки, длившиеся с 2010 года, стали отступать.

Настоящая весна - это не одуванчики и маргаритки. Это когда с треском ломается лед, сковывавший реки, когда небольшенькие ростки взрывают асфальт, чтобы пробиться к свету, когда слякотная грязь на улицах смывается мощным потоком весенних ливней. Весна - это такое время, когда злость на нескончаемые, казалось бы, холода подталкивает хоть что-то сделать, чтобы приблизить наступления тепла.

Наверное, впервые с начала 90-х народ вышел на улицы по всей Беларуси.

"Баста!", "Уходи!" ломали тот самый лед, который сковывал реки и освобождали путь для "Жыве Беларусь!".

Минск, Гродно, Могилев, Гомель, Брест, Витебск, Орша, Молодечно, Бобруйск, Мозырь, Пинск, Барановичи, Рогачев, Ивье, Светлогорск, Кобрин, Лунинец, Слоним, Полоцк. Никогда еще диктатура не сталкивалась с такой географией протестов. В первых рядах были те, кто всегда выходит и будет выходить до победы. Их только сотни по всей стране, но это тот остов, который держит нашу истинную независимость. Это благодаря им живет Беларусь как независимое государство.

Рядом с ними во время протестов стали еще десятки, а может быть и сотни таких же патриотов - умных, современных, самоотверженных и сильных. Потом еще сотни, потом тысячи. Мы воочую увидели ту самую преемственность в борьбе за свободу, которая и является гарантией будущей победы.

И вновь случилось беспрецедентное. Лукашенко впервые показал свой страх не в связи с "выборами", которые он организует, и протестами, на которые мы выходим из-за его "выборов", а в ситуации, когда он вроде как и оппозицию взял под контроль и свои гибридные СМИ создал, и с Западом договорился, что он и есть самый что ни на есть главный борец с путинским режимом - только денег дайте. А тут "Баста!". Вот нервы и не выдержали, дал отмашку "шунявкам" и с перепугу сфабриковал "дело патриотов".

Обратите внимание, что Лукашенко приказал изготовить фальшивку о подготовке вооруженного захвата власти накануне разгона протестов на День Воли. Приказ о разгоне был уже отдан, но понадобилась "отмазка". Этот перманентный попрошайка понимал, что милицейский беспредел уничтожит его шансы получить у Запада деньги и по-колхозному запустил "дурочку", мол разогнал протесты, чтобы меня не убили. Под эту очевидную ложь похватали несколько десятков патриотов и держат в застенках, пытают и ломают.

Вроде, удалось и протесты сбить, и людей застрашать и террористов назначить. И тут восстала кричевская милиция почти в полном составе. Восстала против местного беспредела, против своего начальства, а на самом деле присоединилась к протестам. Не зря мы кричали на площадях "Милиция - с народом!". Они начали вливаться в народный протест. А это показатель глубинного характера неприятия обнаглевшей власти.

В 2001 году, во время президентских выборов у нас был лозунг "Время выбирать! Время убирать!". Мы тогда еще надеялись на выборы, на то, что наши голоса удастся подсчитать. А их уже тогда было большинство против Лукашенко. Мы надеялись, что сможем избрать своего кандидата и уберем колхозную власть.

Сегодня этот лозунг вновь актуален, но уже с другим порядком слов:

Время убирать эту слякотную власть и выбирать свое правительство!

Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь", специально для Charter97.org