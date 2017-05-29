Вице-премьер Жарко назвал график «под Колю» оптимальным 24 29.05.2017, 9:47

Василий Жарко

Чиновник обвинил не согласных с «реформой» родителей и учителей в преследовании своих целей.

Заместитель премьер-министра Василий Жарко считает 9 часов утра оптимальным временем для начала занятий в школах в эфире телеканала ОНТ, сообщает БелТА.

«Что касается начала занятий с 9 часов, здесь должно быть понимание, какова цель этого нововведения. Родители преследуют свою цель, учителя - свою, мы же должны думать прежде всего о здоровье детей, - отметил Василий Жарко. - Ребенок должен прийти в школу выспавшимся. Поэтому 9 часов - самое оптимальное».

Вице-премьер также обратил внимание на мнение физиологов и педиатров, которые считают, что пик максимальной активности ребенка начинается с 10 часов утра и длится до 14 часов.

«Мы провели анализ возможности школ начинать уроки с 9 часов, 82% готовы это сделать - это сельские школы и школы, работающие в одну смену. Еще 15-17% школ готовы начать уроки в 8.30», - сказал Василий Жарко.

Заместитель премьер-министра также рассказал о ходе создания новых учебников. «В Министерстве образования проводится целенаправленная работа по подготовке новых учебников, а также по изменению и корректировке учебных программ. Часть учебников будет выпущена в нынешнем году, потому что нужно выпустить много учебников, и за один год их все не выпустить: надо создать творческие коллективы», - пояснил он.