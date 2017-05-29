Синоптики рассказали о погоде на неделю 29.05.2017, 12:06

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода.

Последние дни мая будут теплыми и с грозами, а июнь начнется с похолодания, сообщил tut.by начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Синоптики предупреждают: в понедельник, 29 мая, на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов. Температура воздуха +20…25 °С, по югу до +28 °С.

В столице гроза ожидается в период с 13 до 17 часов, в отдельных районах города при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни. Максимальная температура воздуха +23…25 °С.

Во вторник кратковременные дожди пройдут по юго-восточной половине страны, в отдельных районах грозы. Температура ночью +10…15 °С, днем +20…26 °С; в северных районах ночью +7…9 °С, днем +17…19 °С.

31 мая преимущественно по северо-западной половине, а утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем по северо-западу усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью от +8 °С по северо-востоку до +17 °С по западу страны, днем +20…27 °С, по юго-востоку до +29 °С.

Лето начнется с похолодания: с севера Европы начнет поступать холодная и неустойчивая воздушная масса.

1 июня на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура ночью +9…15 °С, днем +13…20 °С, по юго-востоку до +22 °С.

В пятницу преимущественно по северо-востоку страны кратковременные дожди. Температура ночью +3…10 °С, днем +12…19 °С.

В выходные дни с ростом атмосферного давления осадки на большей части страны прекратятся, лишь в субботу по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Но прохладная погода сохранится.