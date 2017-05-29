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«Бело-красно-белый флаг должен быть над каждым селением в Беларуси»

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  • 29.05.2017, 12:30
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Фото: charter97.org

28 мая в усадьбе поэта Славомира Адамовича состоялся Фестиваль национального флага.

Во время фестиваля была создана Минская областная Рада Движения солидарности «Разам», в которую вошли представители 5 городов: Молодечно, Вилейки, Борисова, Марьиной Горки, Заславля.

«Надеемся, что в этих городах будут проходить акции Движения солидарности «Разам». Впереди - работа по пополнению Рады представителями из других городов Минщины», - сообщает пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Алена Толстая.

Фестиваль прошел торжественно, бело-красно-белый флаг был поднят над крышами под национальный гимн «Магутны Божа».

Поэт Славомир Адамович призвал перенимать его пример, чтобы в каждом селении был свой флаг.

Фестиваль закончился дружеским застольем, к которому пригласил гостеприимный хозяин.


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