«Бело-красно-белый флаг должен быть над каждым селением в Беларуси» 1 29.05.2017, 12:30

7,730

Фото: charter97.org

28 мая в усадьбе поэта Славомира Адамовича состоялся Фестиваль национального флага.

Во время фестиваля была создана Минская областная Рада Движения солидарности «Разам», в которую вошли представители 5 городов: Молодечно, Вилейки, Борисова, Марьиной Горки, Заславля.

«Надеемся, что в этих городах будут проходить акции Движения солидарности «Разам». Впереди - работа по пополнению Рады представителями из других городов Минщины», - сообщает пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Алена Толстая.

Фестиваль прошел торжественно, бело-красно-белый флаг был поднят над крышами под национальный гимн «Магутны Божа».

Поэт Славомир Адамович призвал перенимать его пример, чтобы в каждом селении был свой флаг.

Фестиваль закончился дружеским застольем, к которому пригласил гостеприимный хозяин.