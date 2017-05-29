закрыть
29 мая 2017, понедельник, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Fitch сделал неутешительный прогноз для белорусских банков

1
  • 29.05.2017, 12:45

За 2016 год проблемные активы увеличились вдвое.

В 2017 году рост проблемных активов в банковской системе Беларуси продолжится, прогнозирует старший директор московского офиса международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга Игнатьева, пишет kp.by.

- Мы ожидаем, что качество активов продолжит ухудшаться, поскольку операционная среда остается сложной, для восстановления объемов и доходов бизнеса потребуется время, а долговая нагрузка предприятий остается высокой, — отметила она.

По словам специалиста, официальная статистика не учитывает весь объем необслуживаемых кредитов, который сформировался в банковской системе Беларуси. Напомним, на 1 мая доля проблемных активов в белорусских банках составила 14,2% и с начала года увеличилась на 1,4 процентного пункта. За 2016-й проблемные активы в белорусских банках увеличились почти вдвое.


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные