Fitch сделал неутешительный прогноз для белорусских банков 1 29.05.2017, 12:45

За 2016 год проблемные активы увеличились вдвое.

В 2017 году рост проблемных активов в банковской системе Беларуси продолжится, прогнозирует старший директор московского офиса международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга Игнатьева, пишет kp.by.

- Мы ожидаем, что качество активов продолжит ухудшаться, поскольку операционная среда остается сложной, для восстановления объемов и доходов бизнеса потребуется время, а долговая нагрузка предприятий остается высокой, — отметила она.

По словам специалиста, официальная статистика не учитывает весь объем необслуживаемых кредитов, который сформировался в банковской системе Беларуси. Напомним, на 1 мая доля проблемных активов в белорусских банках составила 14,2% и с начала года увеличилась на 1,4 процентного пункта. За 2016-й проблемные активы в белорусских банках увеличились почти вдвое.