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В Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зуба

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  • 29.05.2017, 12:53
иллюстрационное фото

Врач заработала на пациентке более 14 тысяч долларов.

Стоматолог из частной клиники в Петербурге стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве: она удалила пациентке 22 здоровых зуба, заработав более 800 тыс. российских рублей, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по городу.

"Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году подозреваемая в одном из домов во Фрунзенском районе ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества и получив от потерпевшей более 843 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие проверяет информацию об аналогичных возможных преступлениях врача. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и предъявлении ей обвинения, отмечает СКР.


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