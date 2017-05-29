Макрон пообещал «холодный прием» для Путина 29.05.2017, 13:16

Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил, что будет разговаривать жестким тоном.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон обещает жесткий тон при первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в понедельник. Во время предвыборной кампании команда Макрона обвинила российские СМИ в попытках вмешательства в демократический процесс, передает «Голос Америки».

Макрон, вступивший в должность две недели назад, подчеркивает, что диалог с Россией жизненно необходим для урегулирования ряда международных споров. Тем не менее, двусторонние отношения характеризуются недоверием, Париж и Москва поддерживают противоположные стороны в сирийской войне и придерживаются разных взглядов на конфликт в Украине.

Макрон, только что пообщавшийся с западными коллегами в ходе саммита НАТО в Брюсселе и саммита «Большой семерки» на Сицилии, в понедельник примет российского президента в Версале, в пригороде Парижа.

На фоне барочного великолепия бывшей королевской резиденции, где сейчас проходит выставка, посвященная пребыванию Петра Великого во Франции, Макрон попытается дать франко-российским отношениям новый старт.

«Говорить с Россией абсолютно необходимо, потому что есть ряд международных проблем, которые не будут разрешены без жесткого диалога с ней», – сказал Макрон.

«В своем общении с Россией я буду требователен», – сказал журналистам 39-летний лидер в конце саммита «Большой семерки», где западные лидеры договорились рассмотреть новые меры в отношении Москвы, если ситуация в Украине не улучшится.

Напряженные отношения при Олланде

При экс-президенте Франсуа Олланде в отношения между Парижем и Москвой была все возрастающая напряженность. 64-летний Путин в октябре отменил запланированный визит после того, как Олланд заявил, что готов с ним встречаться только ради переговоров по Сирии.

Затем, в ходе предвыборной кампании во Франции, штаб Макрона заявил о хакерских атаках и кампании дезинформации со стороны России, в какой-то момент отказав в аккредитации российским государственным СМИ Sputnik и RT, обвинив их в распространении российской пропаганды и фальшивых новостей.

За два дня до второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая, команда Макрона сообщила, что в Интернет были слиты тысячи электронных писем со взломанных аккаунтов. Нью-йоркский аналитик полагает, что за атакой могла стоять группировка, связанная с российской военной разведкой.

И Москва, и канал RT продолжают отвергать обвинения во вмешательстве в выборы.

Путин также обеспечил дополнительную рекламу противнице Макрона, националистке Марин Ле Пен, встретившись с ней за месяц до первого тура выборов.

Макрон одержал решительную победу над Ле Пен, которая в открытую восхищается Путиным, а позже российский президент в поздравительном звонке сказал, что хочет оставить в стороне недоверие и сотрудничать с Макроном.

Бывший советник Олланда по дипломатическим вопросам Жак Одибер отмечает, что, поскольку Путина исключили из «Большой восьмерки» из-за обострения отношений с Западом, организация встречи сразу после саммита – мудрый шаг со стороны Макрона.

«Путину нравятся такие большие символические жесты. Я думаю, это превосходная политическая возможность, и место для встречи выбрано как нельзя лучше, – сказал он в интервью CNews TV. – Принять Путина в Версале – это добавит шика».

Выставка в Версале посвящена состоявшемуся 300 лет назад визиту Петра Великого, известного своими европейскими вкусами.

Откровенный разговор

Представитель российских властей в пятницу сказал журналистам в Москве, что цель встречи – «понять друг друга», и что Кремль рассчитывает на «откровенный разговор» по Сирии.

В то время, как Москва поддерживает сирийского президента Башара Асада, Франция оказывает поддержку повстанческим группировкам, которые пытаются его свергнуть. Кроме того, Франция придерживается жесткой линии в вопросе санкций против России, которые изначально были введены после аннексии Крыма в 2014 году. В 2015 году Париж отменил контракт на поставку военных кораблей на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Во время предвыборной кампании Макрон высказывался за расширение санкций, если Москва не продемонстрирует прогресса в имплементации мирного соглашения по восточной Украине, где силы Киева сражаются с пророссийскими сепаратистами.

Однако после избрания Макрон, кажется, слегка смягчил свою риторику, хотя в первом же телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что их позиции все еще расходятся.

Макрон заявляет, что его приоритет в Сирии – уничтожить «Исламское государство», что явно найдет положительный отклик у Путина.

Как отмечает один французский дипломат, Макрон настаивает на активизации общения с Россией после нескольких лет, когда жесткую позицию Франции все воспринимали как должное, что осложняло достижения компромисса.

«Макрон оставил себе достаточно пространства для маневра, что открывает новые дипломатические и политические возможности», - считает дипломат.