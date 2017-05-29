Месси в четвертый раз в карьере завоевал Золотую бутсу 29.05.2017, 13:39

Форвард Барселоны занял первое место рейтинга лучших бомбардиров чемпионатов Европы.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем Золотой бутсы — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, пишет isport.ua.

29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании провел 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачетных очка.

Второе место занял форвард лиссабонского Спортинга Бас Дост, замкнул тройку лучших нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамейянг.

Месси завоевал награду в четвертый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах.

По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского Реала Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.