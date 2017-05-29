Аллергиков в Минске ждет самый сложный за 11 лет сезон 29.05.2017, 13:31

Ситуацию может исправить только дождь.

Пыление березы в Беларуси закончилось, продолжалось оно дольше обычного. Дожди в апреле и начале мая вымывали пыльцу из атмосферы и пыление березы почти не ощущалось, пишет citydog.by Но в 20-х числах мая с северными ветрами пыльца березы появилась снова в больших количествах, началось пыление березы на севере России и на юге Финляндии. В Беларуси в это же время началось цветение дуба (3 класс аллергенности).

Появилась пыльца Кипарисовых (пылит можжевельник – 5 класс аллергенности). Этой пыльцы немного, но в сумме она также способствует усилению аллергенной реакции. Пылят ель и сосна. Их пыльца не является аллергеном, но усиливает загрязнение воздуха в городе. А еще в атмосфере появился растительный пух – одуванчики.

Высокие концентрации аллергенной пыльцы плюс растительный пух, который царапает и раздражает слизистую, создает неблагоприятную ситуацию для аллергиков.

В городе своевременно выкашивают газоны, но в пригородной зоне одуванчика очень много. Если не будет дождя, ситуации будет усугубляться, на подходе цветение злаков и тополиный пух. Впервые за 11 лет наблюдения возникла такая ситуация.

Врачи советуют выходя на улицу, максимально закрывать открытые части тела, использовать очки, не открывать окна в машинах. Чаще умываться, промывать глаза и нос, проводить влажную уборку в доме.