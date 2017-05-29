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Джон Маккейн: Путин - большая угроза для мира, чем ИГИЛ

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  • 29.05.2017, 14:03
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Джон Маккейн

Cенатор высказался за ужесточение санкций против РФ.

Джон Маккейн заявил, что США необходимо ужесточить санкции в отношении России Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставляет большую угрозу мировой безопасности, чем террористическая организация «Исламское государство». Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью ABC News, пишет rbc.ua.

«Я думаю, что ИГИЛ может делать ужасные вещи. Но русские пытались уничтожить основу демократии, в частности, изменить исход американских выборов. Я не видел никаких доказательств, что они в этом преуспели, но они пытались, и все еще пытаются повлиять на выборы», - сказал Маккейн. Так, по словам Маккейна, США необходимо ужесточить санкции в отношении России.

«Мы ничего не сделали с момента выборов в ноябре прошлого года в ответ на попытки Владимира Путина изменить исход наших выборов. Таким образом, мы не на все ответили. Надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат примет санкции в отношении России», - сказал он. Напомним, ранее Маккейн заявлял, что президенту США Дональду Трампу в случае, если он замешан в истории о связях членов его команды с российскими чиновниками, нужно признать это и извиниться перед американцами.


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