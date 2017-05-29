Фотограф четыре года караулил бобра, чтобы сделать уникальный снимок под водой 6 29.05.2017, 14:13

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Каждый вечер мужчина погружался в Луару и просиживал там до трех часов.

В журнале bioGraphic был опубликован снимок евразийского бобра, плывущего под водой Луары с тополиной веткой в зубах.

Как пишет издание znaj.ua, фотохудожник потратил четыре года своей жизни, сидя под водой в реке, чтобы сфотографировать неуловимого его жителя. Мужчина мечтал снять бобра под водой и годы ожиданий наградили его желанным.

Каждый вечер мужчина погружался под воду и просиживал там до трех часов, ожидая, когда мимо проплывет бобер. Однако каждый раз фотограф возвращался домой разочарованным.

Но однажды его терпение окупилось, в объектив все же попал красавец-грызун с большой тополиной ветвью в зубах. Он плыл к своей норе, где его ждало трое отпрысков.

Пользователи сети похвалили фото и выразили свое восхищение настойчивости и преданности любимому делу мужчины.