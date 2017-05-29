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Сегодня - день рождения Ивана Луцкевича

  • 29.05.2017, 14:24
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Представляем видеографику о первом премьер-министре БНР.

28 мая 1881 года родился Иван Луцкевич. Он считается родоначальником белорусского национального движения, пишет belsat.eu.

Иван Луцкевич был политическим и общественным деятелям. Происходил из шляхетского рода герба «Навіна». Стал одним из основателей газет «Наша доля», «Наша нива» и издательства «Наш дом».

Больше интересных фактов о жизни и деятельность известного белоруса — в видеографике.


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