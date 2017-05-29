закрыть
29 мая 2017, понедельник, 16:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Завтра в Минске будет запрещена продажа алкоголя

5
  • 29.05.2017, 14:39
  • 1,770

Продажа алкоголя будет ограничена в связи с проведением выпускных вечеров.

Данное решение содержится в решении Мингорисполкома N1306, сообщает interfax.by.

Согласно документу, с 8:00 30 мая до 8:00 31 мая и с 8:00 10 июня до 8:00 11 июня будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Ограничение затрагивает и продажу пива и слабоалкогольных напитков.


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные