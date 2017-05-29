Завтра в Минске будет запрещена продажа алкоголя 5 29.05.2017, 14:39

1,770

Продажа алкоголя будет ограничена в связи с проведением выпускных вечеров.

Данное решение содержится в решении Мингорисполкома N1306, сообщает interfax.by.

Согласно документу, с 8:00 30 мая до 8:00 31 мая и с 8:00 10 июня до 8:00 11 июня будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Ограничение затрагивает и продажу пива и слабоалкогольных напитков.