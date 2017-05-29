Милиция обнародовала свою видеоверсию «беспредела» в минском метро 24 29.05.2017, 14:51

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ГУВД Мингорисполкома пытается оправдаться за брутальное задержание на станции «Октябрьская».

Столичная милиция обнародовала свою версию жесткого задержания в метро, которое вызвало в соцсетях большой скандал на выходных.

Запись с видеокамер размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

По словам пресс-службы милиции, происшествие случилось в 1 час 16 минут 27 мая. Сотрудник УВД по охране Минского метрополитена якобы получил информацию о хулиганском поведении молодого человека на станции метро «Октябрьская». Как отмечает милиция, «по всем признакам тот был в состоянии алкогольного опьянения: неадекватное поведение, шаткая походка, в окружающей обстановке ориентировался слабо».

На видеоролике, который обнародовала милиция, видно, что юноша был в компании, крутился вокруг перил в метро и нечаянно сбил с ног мужчину. Как можно судить по видео, после этого юноша попросил прощения у мужчины. Походку парня при этом сложно назвать шаткой, считают журналисты «Еврорадио».

По версии ГУВД, милиционер остановил юношу и попросил покинуть метрополитен, так как пьяным запрещен проезд в метро. Они поднялись в вестибюль, однако уходить со станции парень отказался.

Сообщается, что юноша стал сопротивляться, когда его пытались отвести в комнату милиции для разбирательства. При этом он травмировал милиционера (закрытый перелом костей носа). Правонарушителя задержали с помощью сотрудников службы безопасности минского метрополитена и ближайшего милицейского наряда. Парня доставили в комнату милиции, а затем в отделение токсикологии больницы скорой медпомощи. Сперва ему поставили диагноз «алкогольное опьянение, наркотическое отравление», а потом диагноз уточнили — «алкогольное отравление».

На задержанного парня возбуждено уголовное дело за насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Милиция добавляет, что этот 19-летний минчанин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности: за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков / нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету.

В феврале 2017 г. суд Фрунзенского района Минска приговорил его к 240 часам общественных работ за кражу. Он находится на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД столицы.

На опубликованной в субботу Татьяной Стрельниковой видеозаписи видно, как сотрудники милиции и метрополитена задерживают молодого человека на станции метро «Октябрьская» в минском метро. Его, лежащего, бьют кулаками в лицо, применяют к нему различные болевые приемы, в том числе становятся коленом прямо на шею.