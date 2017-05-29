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Показуха на фоне кризиса

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  • 29.05.2017, 15:42

Миллионы долларов на военный парад — это много или мало для страны, погрязшей в долгах?

Лукашенко поручил на высоком уровне организовать и провести парад ко Дню Независимости.

Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб, - заявил диктатор.

Насколько «не такие уже и большие» средства будут затрачены на очередной парад, общественности не сообщили. Впрочем, можно догадаться, что речь идет о впечатляющей сумме, пишет «Салідарнасць».

Напомним, что праздничные мероприятия в Минске, посвященные 70-летию Победы в 2015-м, обошлись примерно в $ 1,2 млн. И это без учета проведения парада и восстановления дорожного покрытия после прохождения техники.

Так много это или мало для сегодняшней Беларуси — сотни тысяч долларов на военный парад? Судя по реакции в сети, для страны, чей суммарный государственный долг составляет 23 млрд долларов, пожалуй, это непозволительная роскошь (а в этом году Беларусь должна вернуть около $ 3,5 млрд заимствований). И тем более, на фоне недавно прокатившейся волны протестов, вызванной скандальным налогом на безработицу.

Выходит, что страна живет по принципу древнего Рима — хлеба и зрелищ. И, похоже, власть не заботит то обстоятельство, что хлеба становится все меньше. Как и то, что людей все больше раздражает показуха на фоне кризиса. Денег нет, но вы зрите.


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