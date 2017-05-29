У российских журналистов перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки

У российских журналистов перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки5
- 29.05.2017, 15:40
Сбой в электросети Версаля почему-то вывел из строя только журналистов из РФ.
Несколько журналистов, которые прибыли в Париж для освещения встречи президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, остались без техники из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.
Сотрудники дворца объяснили инцидент «ветхостью коммуникаций» в Версале.
Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но выплачивать компенсацию за сгоревшую технику журналистам не будут.
Сейчас в пресс-центре Версаля работают более 200 журналистов.