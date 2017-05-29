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У российских журналистов перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки

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  • 29.05.2017, 15:40

Сбой в электросети Версаля почему-то вывел из строя только журналистов из РФ.

Несколько журналистов, которые прибыли в Париж для освещения встречи президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, остались без техники из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.

Сотрудники дворца объяснили инцидент «ветхостью коммуникаций» в Версале.

Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но выплачивать компенсацию за сгоревшую технику журналистам не будут.

Сейчас в пресс-центре Версаля работают более 200 журналистов.


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