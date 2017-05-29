закрыть
29 мая 2017, понедельник, 16:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце

  • 29.05.2017, 15:59

Смелый эксперимент поможет людям предсказывать вспышки и возникающие на Земле магнитные бури.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о намерении запустить зонд, который погрузится в атмосферу Солнца.

Об этом сообщается на сайте агентства, передает lenta.ru.

Целью миссии, названной Solar Probe Plus, будет сбор данных о солнечной активности. Это, вероятно, поможет людям предсказывать вспышки и возникающие на Земле магнитные бури.

Аппарат, который «потрогает» Солнце, будет запущен в августе 2018 года. В течение семи лет зонд будет корректировать свою траекторию, используя для этого гравитационное поле Венеры, рядом с которой он пройдет семь раз. После этого он приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — шесть миллионов километров.

Зонд должен будет выдержать температуру 1400 градусов Цельсия. Для этого инженеры предусмотрели теплозащитный экран толщиной 11,5 сантиметра, сделанный из композитного материала с углеродным волокном. Кроме того, аппарат будет оборудован системой циркуляции воды для уменьшения воздействия солнечного излучения на приборы.

В 1976 году зонд «Гелиос-2» прошел над солнечной фотосферой на расстоянии 43 миллиона километров. Он был запущен в рамках миссии, целью которой было исследование солнечного ветра и космических лучей.


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные