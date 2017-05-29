Белорусские поляки готовы выйти на акцию протеста 29.05.2017, 16:09

Активисты Союза поляков Беларуси будут протестовать против русификации польских школ.

Гродненские власти продолжают оказывать давление на местных поляков. 26 мая глава непризнанного властями Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелика Борис получила письменный запрет на организацию акции в защиту польских школ, пишет znadniemna.pl (перевод - Сharter97.org).

- Мы обратились к городским властям за разрешением провести акцию протеста в защиту польских школ. Демонстрация должна была пройти в Коложском парке. Ее цель состояла в том, чтобы выразить протест против ограничения числа детей, которые поступают в польские школы, а также заявленных изменений в белорусском законодательстве об образовании. В пятницу мы получили письмо об отказе, - сказалa Анжелика Борис.

Один из руководителей СПБ и журналист Анджей Почобут также высказался о проблемах польских школ:

«В 2017/2018 учебном году начать обучение в польской школе хотели около 60 детей. Власти сократили это число до 48. Сделано это было со ссылкой на «недостаток места и плохие санитарные условия». Остальная часть польских детей будет вынуждена учиться в русскоязычных школах.

Польская школа в Гродно является единственным учреждением, где занятия проводятся в одну смену. Русскоязычные школы в Гродно и в целом в Беларуси, несмотря на гораздо худшие условия, готовы принять в первые классы в 2-4 раза больше детей. Получается, что якобы «санитарные нормы» соблюдаются только в польских школах и не распространяются на остальных детей.

Таким образом, мы имеем дело с явной дискриминацией по признаку национальной принадлежности.

Подобная ситуация имеет место с того момента, когда начались «потепления» в отношениях официального Минска с Варшавой», - отмечает Анджей Почобут.

В 2015 году была ликвидирована последняя польская группа в детском саду № 83 в Гродно. Это произошло крайне жестоким образом. Дети приходят в детский сад и узнают, что они уже не польская группа, а русскоязычная. В настоящее время в Беларуси нет никакой возможности отдать ребенка в польскую группу.

Позиция властей заключается в следующем: Министерство образования не утвердило учебную программу для польских групп, поэтому занятия должны проходить на русском или белорусском языках. Польские группы в детских садах беспрепятственно существовали более 20 лет, однако «потепление отношений» Минска и Варшавы похоронило их, отмечают активисты Союза поляков.

В 2015 году власти начали ограничивать число детей, которые поступают в первый класс польской школы. Именно против этой практики собирается протестовать Союз поляков в Беларуси. Лидеры организации хотели провести протест на законных основаниях. Но правительство не дало разрешения на организацию акции.

Анджей Почобут заявляет, что такая ситуация вынуждает Союз поляков Беларуси выйти на несанкционированную акцию, поскольку они не согласны с дискриминацией в отношении польских детей.