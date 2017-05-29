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Активы белорусских банков продолжают сокращаться

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  • 29.05.2017, 16:16
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Пять банков уже находится в стадии банкротства или ликвидации.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, по состоянию на 1 мая 2017 года в стране были зарегистрированы 29 банков и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. При этом пять банков находятся в стадии банкротства или ликвидации, пишет ej.by.

Количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с иностранным участием в уставном капитале составило 20, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала 2017 года увеличился на 0,3 млн рублей. На 1мая 2017 года его величина составила 4720 млн рублей.

Активы банков на 1 мая 2017 года составили 61914,7 млн рублей и уменьшились с начала 2017 года на 4%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 61,7% на 1 января 2017 года до 59,4% на 1 мая 2017 года.

Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 мая 2017 года составил 64,8% (на 1 января 2017 года – 62,5%).

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 мая 2017 года составил 8798,4 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 57,3 млн рублей или на 0,7%. Достаточность нормативного капитала на 1 мая 2017 года составила 18,9% (на1 января 2017 года – 18,6%) при нормативе не менее 10%.

Достаточность нормативного капитала на 1 мая 2016 года составляла 16,9%. Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 мая 2017 года составила 10,8%.


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