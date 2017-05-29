Власть тает под Путиным, как льдина Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

29.05.2017, 16:22

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Политический ландшафт в России всегда обновлялся каким-то непостижимым образом.

Конечно, можно стенать, что у нас ничего не изменится никогда, что Каинова печать стоит на нашей стране, но ведь меняется что-то – даже при Путине. История с ложечками-щипчиками для вертолета «Роснефти» окончилась, во всяком случае, на данном этапе, победой Навального – ну, так скажем. Навального, или гражданского общества, в общем, навального, потому что он поднял эту тему. Щипчики-ложечки отменили под злобный — ой, не хочется это говорить, но скажу как есть – под злобный вой Михаила Леонтьева.

И дальше я просто обращаюсь к Михаилу Леонтьеву – Миша, что с тобой происходит? Нужно же как-то элегантнее отрабатывать зарплату. Зарплата пресс-секретаря, представителя такой огромной, важной фирмы, отрабатывается сглаживанием конфликтов, а не усмановским, по сути, «тьфу на тебя». У тебя же не миллиарды Усманова, чтобы вести себя столь высокомерно.

Усманову, когда надоест играться в интернет, он отползет, но останется со своими миллиардами. А когда тебя отползут от «Роснефти», ты с чем останешься? журналиста, в общем, кормит его репутация. Я не вправе учить тебя, как жить на свете, но на правах, в общем-то, твоего давнего знакомого, просто поражаюсь, как ты защищаешь чужие преступления, чужие, не свои, это ж не ты решил покупать эти ложечки, правда? Ну, да ладно. Каждый человек — творец своего несчастья.

Так вот я про изменения. Раньше на подобный ропот про подобные ложечки могучая «Роснефть» и внимания не обратила бы. А теперь глядим — отменяет покупку. Это не потому, что Навальный страшен. У Навального появилось дивное умение: малыми силами выставлять всю власть на прилюдный позор. А поскольку вся эта шобла действительно друзья, ставленники, виолончелисты, повара Путина, то кого бы Навальный ни опозорил, кого бы он ни трогал, по сути, он трогает Путина, позорит Путина. Не думаю, что Путин звонил Сечину и требовал убрать ложечки. Просто сейчас мы видим, что куда ни ткнись, все преступления вверху, вся коррупция, злоупотребления, просто прилеплены, ассоциированы с Путиным.

Ему бы стряхнуть это все с себя и выгнать этих сволочей, но он держит их как инструмент гарантии своего переизбрания, как исполнительный механизм. Но гарантирую вам, что с каждым днем они все больше будут позорить и подставлять его, пока все не перейдет какой-то край. Не знаю, какой, но край обязательно будет. Политический ландшафт всегда обновляется каким-то непостижимым образом. И это будет, обязательно будет, как бы Путин ни цеплялся за власть. Власть тает под ним как льдина.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»