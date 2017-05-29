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Как выглядит дом Виктории Азаренко

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  • 29.05.2017, 16:28
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В эти дни известная теннисистка находится в Париже, где проходит «Ролан Гаррос».

Виктория Азаренко не только наслаждается парижской жизнью, но и тренируется. А еще Виктория с бойфрендом Билли отгуляла во Франции свадьбу друзей и приняла участие в детском дне «Ролан Гаррос». Вероятно, затем она уедет на Мальорку, где 19 июня сыграет в первом турнире после возвращения, пишет kp.by.

В общем трехмесячное пребывание в Минске завершилось. Из-за плотного графика турниров Виктория все реже будет бывать в своем коттедже в Дроздах, с которым успела познакомить своих поклонников, посещающих ее странички в соцсетях. Журналисты предлагают посмотреть, как выглядит дом теннисистки изнутри.

Предполагается, что Виктория не пользовалась помощью дизайнеров, которые бы оформили интерьеры в каком-то одном стиле. Есть примеры и классики, и модерна. Например, кухня выполнена в классическом стиле. Возможно, итальянская.

Очевидно, что Виктория и ее родные сделали дом таким, каким они его представляют. Так что фразу «Дом - это там, где твое сердце», которая написана на одной из стен, можно считать девизом, вдохновившим семью Азаренко.


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