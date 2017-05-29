Данкверт: Особое внимание будем уделять белорусскому молоку и маслу 3 29.05.2017, 16:37

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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора резюмировал новые методы контроля белорусской «молочки».

Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт больше не хочет отправлять инспекции на белорусские предприятий. Сегодня в Симферополе он заявил, что в принципе выступает за иные методы контроля.

—Мы пока не собираемся инспекции делать, так как ситуация зачастую не улучшается для наших коллег. Я не сторонник посылать инспекции, я сторонник мониторинга, - цитирует Данкверта Прайм.

Он подчеркнул, что особое внимание будет и далее уделяться концентрированным продукта, молоку и маслу. Данкверт вместе с тем заявил, что количество нарушений у белорусских предприятий меньше, чем у казахстанских, хотя из нашей страны поставляется больше продукции, пишет belmarket.by.

На прошлой неделе Сергей Данкверт заявил, что обнаружил в белорусском молоке антибиотики для лечения сифилиса. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, комментируя высказывания своего российского визави, подчеркнул, что многие антибиотики могут иметь широкий спектр действия. Также он обратил внимание на то, что во всем мире принято контролировать содержание их остатков в молоке-сырье, а тесты сухого молока не являются распространенной практикой.

На данный момент под санкциями Россельхознадзора остаются более 30 белорусских предприятий. Неделю назад после переговоров глав аграрных ведомств были открыты поставки с семи молокозаводов, однако ограничения сняты только с экспорта цельномолочной продукции, но не масла и сухих продуктов.