Белоруска завоевала два «серебра» по итогам велогонок во Франции
- 29.05.2017, 17:13
Алена Омелюсик в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме.
Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает БелТА.
Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме.
В группе из четырех человек белоруска смогла второй пересечь финишную ленту. Раньше ее это сделала лишь Эшли Мулман (ЮАР), третье место заняла Сара Гиллоу (Австралия). Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место.
В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.
«Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно!» - поделилась Алена Омелюсик.
Следующую гонку OVO Energy Women's (7-11 июня) в составе команды Canyon SRAM белоруска проведет в Великобритании.