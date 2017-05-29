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Белоруска завоевала два «серебра» по итогам велогонок во Франции

  • 29.05.2017, 17:13
Алена Омелюсик

Алена Омелюсик в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме.

Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает БелТА.

Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме.

В группе из четырех человек белоруска смогла второй пересечь финишную ленту. Раньше ее это сделала лишь Эшли Мулман (ЮАР), третье место заняла Сара Гиллоу (Австралия). Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место.

В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.

«Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно!» - поделилась Алена Омелюсик.

Следующую гонку OVO Energy Women's (7-11 июня) в составе команды Canyon SRAM белоруска проведет в Великобритании.


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