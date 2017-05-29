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Мaцеревич: Польские солдаты будут защищать Латвию от империализма РФ

  • 29.05.2017, 17:45
Антоний Мацеревич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министр обороны Польши принял участие в церемонии отправления польского контингента в Латвию.

Министр обороны Антони Мацеревич принял участие в церемонии отправления Первого польского военного контингента в Латвию, передает «Польское Радио».

Министр обороны Антони Мацеревич принял участие в церемонии отправления Первого польского военного контингента в Латвию. Во время конференции в Бранево глава Минобороны подчеркнул, что размещение польских солдат в Латвии будет способствовать защите польских границ от агрессии России. Он также отметил благоприятные для польской безопасности договоренности, принятые на саммите НАТО.

«Эти солдаты под командованием майора будут защищать нашу границу и границу нашего соседа от российского империализма. Это их задача: отпугивание и оборона», - сказал Антони Мацеревич.

Во время церемонии в Бранево также подписан протокол о передаче и принятии компонентов Польского военного контингента Генеральным штабом Вооруженных сил Польши и Оперативным командованием Вооруженных сил Польши.


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