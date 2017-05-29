Куда исчезли 42 тысячи тонн томатов, которые привезли в Беларусь? 29.05.2017, 17:56

За три месяца в страну ввезли 65 тысяч тонн помидоров, но продали и съели только треть.

По данным Института статистики Турции, в первом квартале 2017 года страна продала томатов на 79,96 млн долларов. И больше всего - в Беларусь! Аж на 32,4 млн долларов, пишет kp.by.

Если сравнить данные с информацией Белстата, то цифры немного расходятся. Провластные статистики подсчитали, что за первые три месяца этого года Беларусь ввезла 64,8 тысячи тонн томатов (94,6 млн долларов). Больше всего из Турции - 52,9 тысячи тонн (около 77 млн долларов). В денежном эквиваленте у нас получается в два раза больше, чем озвучили турецкие статистики.

Кто прав в цифрах, сказать сложно.

Если разбираться только в белорусской статистике, возникает вопрос по цифрам. Так, за три месяца этого года мы привезли из Турции 52 889 тонн томатов. Всего импорта томатов в первом квартале было на 64 779 тонн. Это все свежие овощи, не консервы.

По тому же Белстату на внутреннем рынке мы потребили 6220,3 тонны помидоров. Это статистика по магазинам, сколько было продано на рынках или ипэшниками, неизвестно. Можно предположить, что те же 6,2 тысячи тонн. На экспорт за январь - март Беларусь отправила 10 212 тонн томатов - причем только в Россию. Остается еще более 42 тысяч тонн. Куда они делись? Может, их пустили на переработку?

В Белгоспищепроме «КП» заверили: все предприятия концерна используют только белорусское сырье, исключение лишь абрикосы и персики.

В Минсельхозпроде также не знают, куда делось такое огромное количество томатов. Ведомство лишь отслеживает качество продукции. Раз ввезли помидоры, значит, их проверили, и они качественные.

Можно предположить, что половина ввезенных томатов была реэкспортирована и каким-то образом не отразилась в официальной статистике. Но чтобы та же Россия томаты приняла, они должны быть переработаны - это как с белорусскими креветками, которые мы закупаем в сыром виде, отвариваем и упаковываем. Напомним, что в отношении турецких продуктов в России уже давно действует эмбарго.

Как переработать помидоры? Например, сделать из них сок, кетчуп, замариновать и т.д.

- Мы не используем белорусские томаты в продукции, - рассказали на одном из крупных частных предприятий по производству соков, кетчупов и консервации. - Закупаем их в Украине, в Херсонской области и только в сезон. Они лучше по качеству, чем белорусские. Но у нас небольшие объемы, 300 - 400 тонн в год. Куда уходят турецкие помидоры, тем более в таких количествах, мы не знаем.

В общем, куда ушли 42 тысячи тонн помидоров, сказать сложно. Возможно, на переработку. Правда, на частных предприятиях от этого открещиваются: слишком дорогие продукты получатся на выходе. А если их и продали за границу, то какими-то тайными тропами - так, что это не попало в официальную статистику.