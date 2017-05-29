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В Беларуси стартует отбор на детское «Евровидение-2017»

  • 29.05.2017, 20:08
Фото: belta.by

В этом году детское «Евровидение» пройдет в Грузии.

В Беларуси стартует национальный отбор на детское «Евровидение-2017». Белтелерадиокомпания принимает заявки до 30 июня, передает «Еврорадио».

Исполнителям должно быть от 9 до 14 лет. Телеканал «Беларусь 1» отмечает, что песня должна исполняться на белорусском, русском языках (другие языки можно использовать не более 40% текста). Еще одно условие — до сих пор она не должна быть коммерчески реализована (публично исполнена).

Профессиональное жюри проведет прослушивание кандидатов, после чего определит 7-10 финалистов. До 16 сентября они покажут свои композиции в телевизионном гала-концерте.

В этом году детское «Евровидение» пройдет в Грузии. 26 ноября Международный детский конкурс песни примет Тбилиси. Беларусь дважды побеждала на детском «Евровидении»: Ксения Ситник — в 2005 году, Алексей Жигалкович — в 2007-м. В прошлом году было 7-е место.


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