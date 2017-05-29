«Эта система сожрет сама себя» 1 29.05.2017, 22:21

Достоинство проснется, но еще раньше система, в которой силовики обладают неограниченной властью, сожрет сама себя.

Обращали внимание, как ведут себя омоновцы с участниками акций протеста и с футбольными фанатами?

Первых они ставят лицом к стене, как это было с белорусами, задержанными на Дне Воли в Минске, пишет «Салiдарнасць».

Задержанных на Дне Воли людей в Минске силовики ставили лицом к стене. Фото из Фейсбука Ольги Быковской

Даже пожилой возраст не останавливает омоновцев.

25 марта в руки омоновцев попал 80-летний Ян Гриб. Он вступился за парней, которых избивали силовики, и был задержан

А так задерживали на День Воли Нину Багинскую

Футбольных болельщиков ОМОН укладывает лицом на землю. Так произошло после победы брестского «Динамо» в Кубке Беларуси, когда фанаты брестчан рванули на поле.

Как сообщает «Трибуна», среди людей, которые прочувствовали всю нежность ребят в черной форме, оказался администратор команды Андрей Цеван. Экс-футболиста «Динамо» уложили лицом в землю.

Его отбил экс-капитан «сине-белых» Александр Демешко.

– Блин, ОМОНовцы обручальное кольцо погнули, – сплевывал кровь обладатель Кубка Беларуси 2007 года.

Как видим, разница в поведении не существенна. Белорусским омоновцам все равно, кто перед ними: пожилая женщина, футбольный фанат или известный футболист.

Увидев эти кадры, ощущаешь собственное бессилие и думаешь об одном: когда в нас проснется чувство собственного достоинства, и люди в форме, которые должны нас защищать, сто раз подумают прежде, чем поднять дубинку на мирного человека? И когда, наконец, омоновцы ответят за лжесвидетельства в судах? Возможно, тогда, когда станут изгоями в нашем обществе, где закон не работает.

Режиссер Сергей Лозница в интервью «Новой газете» заметил, что «не пришло осознание, что прежде всех реформ должно проснуться достоинство у человека».

- Когда будет общепризнано: непозволительно хватать пожилую женщину на улице, тащить в автозак. И все, включая милиционеров, будут считать: так делать стыдно, - заявил Лозница и привел пример, как недавно итальянских полицейских пытались заставить разогнать митинг: - Они сняли каски и отказались. Это проявление самоуважения. Это поступок.

Достоинство проснется, но еще раньше система, в которой силовики обладают неограниченной властью, сожрет сама себя. Помните, как на Дне Воли кричал мужчина, схваченный омоновцами: «Не трогайте! СТВ! Свои!». Но это ему не помогло.