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Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо вызывают в Следственный комитет

  • 29.05.2017, 22:38
Андрей Шарендо

Андрея Шарендо могут перевести в статус подозреваемого по уголовному делу, как и его супругу Полину Шарендо-Панасюк.

 На 30 мая в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета вызывается активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Активиста вызывает на 11-00 следователь СК Елена Александровна Тиханович.

Сегодня в в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета вызывалась супруга Андрея Шарендо – Полина Шарендо-Панасюк. Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» переведена из статуса свидетеля в статус подозреваемой по делу вывешенного в Бресте баннера с надписью: «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!».

- Это дело сфабриковано. Оно идет в одном русле с давлением на активистов «Европейской Беларуси». Можно предположить, что власти разработали операцию по нейтрализации активистов, лидеров протестных движений в ожидании осени 2017 года, - заявила Полина Шарендо-Панасюк.

В феврале за антилукашенковский баннер возбудили административное дело. Затем его переквалифицировали в уголовное. Лингвистическая экспертиза установила, что надпись носит «циничный, оскорбительные характер» в адрес диктатора.

Напомним, сегодня координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля также вызывали в Следственный комитет.


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