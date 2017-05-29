Польский полицейский, ставший донором для белоруски: Очень хочу с ней встретиться 3 29.05.2017, 23:02

Анджей Вашек

Анджей Вашак очень надеется на встречу c девочкой из Беларуси и призывает других стать донорами.

Польский полицейский стал донором костного мозга для 5-летней девочки из Беларуси. Анджей Вашак живет и работает в городе Слубице на западе Польши.

«Радыё Свабода» дозвонилось до польского полицейского.

«Стать донором я решил после громкой общественной кампании, которая проходила в нашем городе. Один из фондов призывал стать донором. Я подумал, а почему бы мне не зарегистрироваться и не помочь», — рассказывает полицейский.

Три года назад Анджей Вашак зарегистрировался в базе данных материнских клеток. Существуют два метода пересадки костного мозга: из гребня подвздошных кости или из периферической крови. Анджей Вашак выбрал первый метод. Пересадка происходила под наркозом.

«Это абсолютно безопасная форма пересадки. Если человек здоров, то нет никакого риска», — говорит Вашак.

Если человек записывается донором, то он не знает заранее, кто станет получателем его мозга. База данных открыта для пациентов со всего мира.

«Костный мозг у меня взяли в апреле во Вроцлаве. Затем мне позвонили из фонда и сказали, что его пересадили 5-летней девочке из Беларуси. Это единственная информация, которую разрешено озвучивать. Когда я узнал, что это ребенок, то я очень обрадовался. У меня у самого сын в этом возрасте, поэтому для меня это стало двойной радостью. Национальность не имеет для меня никакого значения. Главное, что я смог помочь. Очень надеюсь, что у маленькой белоруски все будет превосходно. Жизнь — это самое ценное, что может подарить другому», — сказал Анджей Вашак.

По правилам, не ранее чем через два года, когда пациент поправится, фонд, который посредничал в пересадке, организует встречу донора и пациента. На это должны согласиться обе стороны. Анджей Вашак сказал, что очень надеется на встречу и призывает других стать донорами.

«Есть разные способы это сделать. Призываю всех присоединиться к этой инициативе. Пересадка не нанесет вреда здоровью, это не больно. А уже через пару недель вы вполне вернетесь в прежнюю форму».