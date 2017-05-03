В Бразилии протестующие взяли штурмом здание Минюста 5 3.05.2017, 7:37

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Митингующие добиваются пересмотра пенсионной реформы.

В Бразилии сотрудники пенитенциарных учреждений 2 мая ворвались в здание министерства юстиции, протестуя против пенсионной реформы. Об этом сообщил телеканал Globo (перевод – gordonua.com).

Митингующие разбили входную дверь в учреждении. Они требуют, чтобы парламент включил в законопроект пункт о льготах при выходе на пенсию для работников тюрем.

18 апреля в нижней палате парламента началось обсуждение пенсионной реформы, предложенной президентом страны Мишелом Темером.

Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 – для женщин.

После этого 28 апреля несколько миллионов человек вышли на улицы Бразилии на первую за более чем два десятилетия всеобщую забастовку.