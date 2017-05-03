Брестчанка уснула на плече у ГАИшника во время оформления протокола 6 3.05.2017, 7:42

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По словам женщины со стальными нервами, она просто «немного выпила вина».

1 мая, около полуночи, сотрудники батальона ГАИ УВД Брестского облисполкома обратили внимание на автомобиль Renault Sandero, который неуверенно поворачивал с улицы Советской на проспект Машерова в Бресте, сообщает сайт ГАИ Бреста.

Водитель остановилась по требованию. При первом взгляде на даму у инспекторов не осталось сомнений: пьяна. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили: 2,5 промилле. «Выпила вина», - рассказала водитель.

Во время оформления документов 30-летняя дама совсем расслабилась и уснула прямо на плече у инспектора ГАИ, сообщает пресс-служба госавтоинспекции. Примечательно, что за три года водительского стажа у женщины не было ни одного нарушения ПДД.