В Британии распустили парламент 1 3.05.2017, 7:46

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До 8 июня страна останется без высшего законодательного органа.

Парламент Великобритании со среды объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов, сообщает Sky News (перевод – interfax.ru). После полуночи депутаты стали рядовыми гражданами без каких-либо привилегий.

Таким образом, до 8 июня, на которое назначено голосование, страна останется без своего высшего законодательного органа.

Премьера Терезу Мэй сегодня ожидает аудиенция у королевы - на ней она формально согласует с королевой Елизаветой роспуск парламента (хотя по закону разрешения монарха для этого не требуется).

Экс-спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу

Фото: epa/vostock-photo

Выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако глава правительства инициировала досрочное голосование, поскольку, по ее словам, страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из ЕС.