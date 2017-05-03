Жителей Новополоцка массово готовят в дворники 14 3.05.2017, 7:49

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ФОТО: MINSKNEWS.BY

Городские власти увеличили количество ставок по общественным работам в сфере ЖКХ в 60 раз.

Новополоцкий горисполком принял решение об увеличении объемов оплачиваемых общественных работ в организациях жилищно-коммунального хозяйства, сообщает сайт vitebsk.cc.

Ранее, согласно принятому в конце 2016 года решению, в 2017 году планировалось 50 человеко-дней таких оплачиваемых общественных работ, финансируемых из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Согласно изменениям, внесенным Новополоцким горисполкомом в этот документ решением №363 от 11 апреля, объем работ в сфере ЖКХ увеличен до 3000 человеко-дней.

Общий объем оплачиваемых общественных работ, запланированных в Новополоцке на 2017 год, при этом вырос более чем на 35% — с 8400 до 11 350 человеко-дней. Кроме ЖКХ большие объемы для задействования безработных предусмотрены в сельском хозяйстве и заготовке вторсырья — 2000 и 6000 человеко-дней соответственно.