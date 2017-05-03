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В парламенте Македонии нашли самодельное взрывное устройство

  • 3.05.2017, 8:35
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Фото: РИА Новости

В это время перед зданием парламента находился кордон полиции и проходила демонстрация граждан.

В здании Собрания (парламента) Македонии вечером во вторник было обнаружено самодельное взрывное устройство, полиция провела обезвреживание, сообщает РИА «Новости».

«Начальник службы безопасности Собрания Горан Ярчевски в 17.30 (18.30 Минск) сообщил полиции, что в коридоре первого этажа найдено самодельное взрывное устройство в виде петарды (запала) с фитилем, который привязан к большому газовому баллону для заправки зажигалок», — сообщается на портале.

Перед зданием парламента Македонии вечером находился кордон полиции и проходила демонстрация граждан. На место обнаружения самодельного устройства прибыли сотрудники МВД республики, которые, по данным СМИ, провели обезвреживание. Пресс-служба министерства внутренних дел пока никак не прокомментировала ситуацию.

В Скопье в минувший четверг вечером произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания (парламента). Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения «За единую Македонию» ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.

В воскресенье правоохранительные органы республики сообщили о возбуждении уголовных дел против 15 человек за «участие в преступной группировке и препятствовании выполнению должностных полномочий государственных служащих». Днем во вторник полиция Скопье передала прокуратуре Македонии документы для возбуждения уголовных дел против еще пяти участников беспорядков в парламенте.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая до сих пор ВМРО-ДПМНЕ (лидер экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Георге Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.


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