«Реал» триумфально выиграл у «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов 3 3.05.2017, 8:45

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Криштиану Роналду стал звездой поединка.

У Криштиану Роналду, как у истинно великого футболиста, почти в каждом матче можно отыскать по рекорду. Вот список сегодняшних. «Семерка» «Реала» — первый игрок в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в двух матчах плей-офф подряд. (С «Баварией», правда, у него на это было на тридцать минут больше.) Роналду теперь также лучший бомбардир лигочемпионских полуфиналов — на этой стадии португалец забил уже 13 голов, на два мяча обогнав Альфредо ди Стефано. Большинству же за всю жизнь в главном еврокубке столько забить не посчастливится. Нашлось и круглое число — Криштиану Роналду отличился за мадридцев в 400-й раз: в этом плане он уже давно впереди всех «галактик», пишет pressball.by.

Но первичны в достижении Роналду, конечно, стремящиеся к ста процентов шансы «Реала» на выход в финал. Зидан выводил команду на игру с двумя четкими задачами: во-первых, не пропустить, во-вторых, забить. План хозяева перевыполнили, причем на полном серьезе бежали забивать четвертый и пятый. И правильно бежали — так надежнее. Расчет Симеоне был похож — во-первых, забить на выезде, во-вторых, пропустить как можно меньше. Не получилось ни того, ни другого.

«Реал» выполнил одно из условий успеха в матчах с «матрасниками» — забил быстрый мяч. Он, как и в целом старт матча, подарил надежду, что вместо ожидаемой «ваты» будет живое действо. Однако вскоре хозяева закономерно перестали форсировать события на поле, и вернулись к этому после перерыва.

16-4 по ударам по воротам, 8-1 по ударам в створ, 91 процент точных передач, 61 процент владения мячом — «Реал» и статистически и визуально как-то слишком легко расправился с одной из самых организованных и неуступчивых команд-участниц Лиги чемпионов. Роналду включился в развязку, не дожидаясь момента, когда понадобится решать судьбу противостояния — он предчел сам ее вершить. И, по сути, свершил. Потому как в голове не слишком укладывается сценарий, по которому должен пройти ответный поединок, чтобы команда Зидана не поехала в Кардифф.

РЕАЛ МАДРИД — АТЛЕТИКО — 3:0

МАДРИД. «Сантяго Бернабеу». 77609 зрителей.

Судья — Мартин Аткинсон (Англия).

РЕАЛ МАДРИД: Кейлор Навас — Карвахаль (Начо, 46), Серхио Рамос (к), Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Иско (Марко Асенсио, 68), Бензема (Лукас Васкес, 78), Криштиану Роналду.

Запасные: Касилья, Хамес Родригес, Ковачич, Мората.

АТЛЕТИКО: Облак — Лукас, Савич, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи (к), Ньигес (Гайтан, 58), Карраско (Корреа, 68) — Гризманн, Гамейро (Торрес, 57).

Запасные: Мойя, Тьягу, Томас, Альберто Родригес.

ГОЛЫ: 1:0 — Криштиану Роналду (10, пас — Каземиро). 2:0 — Криштиану Роналду (73, пас — Бензема). 3:0 — Криштиану Роналду (86, пас — Лукас Васкес).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Коке, Иско, Ньигес, Савич.