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Заместителя мэра Осиповичей уволили за «минирование» КГБ

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  • 3.05.2017, 8:57
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В райисполкоме подтвердили факт увольнения Александра Шавлюги, который «минировал» местный КГБ.

О хулигане, который на момент звонка занимал должность аж заместителя председателя Осиповичского райисполкома, сайту Charter97.org рассказали читатели. По информации читателей, после инцидента чиновника уволили задним числом.

В райисполкоме журналистам «Белсата» подтвердили факт увольнения.

«А он у нас уволен. Я вам ничего не могу сказать по этому вопросу. Давайте вы лучше позвоните в два часа — будет секретарь и, возможно, она даст вам какое-то заявление».

В течение дня дозвониться секретарю уже не удалось

Между тем, как рассказали в райисполкоме, заместителя мэра — Александра Шавлюгу — действительно уволили 21-го или 24-го апреля. Причины увольнения назвать не смогли. Правда, на странице Осиповичского райисполкома в интернете фамилия чиновника до сих пор значится среди сотрудников.

Согласно сайту, Шавлюга, среди прочего, занимался вопросами СМИ, образования, молодежной политики и идеологии.


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