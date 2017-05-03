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Брестские власти испугались «волчьих билетов»

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  • 3.05.2017, 9:08
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В Бресте судили людей, которые 1 мая на улице держали чистые листы бумаги.

2 мая судья Олег Миронюк отправил за «несанкционированную акцию» на 10 суток за решетку Владимира Козловского, сообщает «Радыё Свабода».

Алексей Сомойлюк был оштрафован на 345 рублей, Инга Абрамова — на 230 рублей.

Суды над Александром Кабановым и Дмитрием Горбуновым перенесли на среду (они заявили ходатайства об адвокате). Их также обвиняют в участии в «несанкционированной акции».

1 мая около кинотеатра «Беларусь» в Бресте было задержано несколько человек. Они участвовали в акции «чистых листов»: держали в руках белые листы бумаги формата А4, которые означали «волчий билет» для режима Лукашенко.


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