Экс-министр труда: Автору идеи о трудлагерях в Беларуси – только к психиатру 17 3.05.2017, 9:07

7,616

Лукашенко и его клика дошли до полного абсурда.

Об этом в интервью Charter97.org заявил экс-министр труда и социальной защиты Беларуси Александр Соснов.

- 1 мая новый министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отрапортовала о том, что все желающие работать в Беларуси трудоустроены и власти «дошли до каждого». Как вы оцениваете такое заявление чиновницы?

- Понятное дело, она заявила такое просто, чтобы отчитаться. Все равно же никто не проверит.

А что касается самой сути заявления – то это просто невозможно. При таком масштабе кризиса в белорусской экономике это звучит просто абсурдно. Это абсолютно невозможно.

После заявления Лукашенко о том, что к 1 мая надо трудоустроить всех безработных, его чиновники начали делать полную глупость: свозить людей собирать камни и так далее.

Ну глупость же это абсолютная! Какое же это «трудоустройство»?

Могут еще организовать концлагеря, как это делали Сталин и Гитлер, и заставить там людей работать ни за что – за баланду. Вот это и будет у них считаться «трудоустройством».

Практически то же самое уже произошло: заставили людей собирать камни. Хорошо, поубирают люди камни – а зимой что им делать? С ними же не заключили никакого трудового договора. И налоговая не будет считать это «трудоустройством»: предъявит свое, когда придет время, и заставит этих людей заплатить за «тунеядство».

Так что все заявления министра труда – чистой воды показуха. Как и все, что делает власть в Беларуси. Чиновники показывают своему хозяину, что они что-то делают.

- Вы упомянули концлагеря… Когда Лукашенко выступал в «парламенте», он как раз предложил заменить налог на «тунеядцев» советскими методами принуждения к труду. Как это может выглядеть, по вашему мнению?

- Знаете, это уже так далеко зашло, что это вопрос не ко мне. Это вопрос исключительно к психиатру.

- Тема выживания в лагерях напомнила еще один сюжет. В последние дни в сети активно обсуждаются видеоролики, снятые возле магазинов сети «Евроопт» в регионах и в Минске, где люди дерутся за просроченные продукты…

- Это яркий показатель того, до чего довел страну Лукашенко и его клика. Клика людей, которых недавно очень хорошо назвали «вредителями».