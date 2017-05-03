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Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

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  • 3.05.2017, 9:20
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Фото: Mary Turner / Getty Images

В течение суток рассеянный торговец раритетами пытался самостоятельно найти авто.

Во Франции пропала работа итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны (Lucio Fontana), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает Le Parisien (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел в Париже еще 27 апреля. Арт-дилер, имя которого не сообщается, остановил такси, положил картину Фонтаны в багажник и поехал на встречу с коллекционером. Добравшись до нужного места, он забыл захватить полотно и отпустил машину.

В течение суток арт-дилер пытался самостоятельно найти такси, которое увезло картину, однако усилия не дали результата. Через сутки он сдался и заявил в полицию о краже.

Пропавшая картина входит в серию Concetto spaziale («Пространственная концепция»), над которой Фонтана работал с 1949 года. Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами. В 2008 году аукцион Sotheby's продал другую работу этой серии за 10,32 миллиона фунтов стерлингов (около 760 миллионов рублей).


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